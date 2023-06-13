“المنفي” يناقش مع وفداً من مشائخ وأعيان برقة سبل دعم المصالحة الوطنية في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، وفداً من مشائخ وأعيان برقة بديوان المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء ناقش سُبل دعم جهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، وتنظيم العمل الاجتماعي، وتحقيق رغبة الليبيين في الوصول للانتخابات.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، التقى الأربعاء الماضي، وفداً من قبيلة الحطمان، والذين أكدوا تمسكهم بمشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس وثقتهم العالية بقدرته لتلبية رغبة الليبيين في إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق السلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.

كما التقى المنفي، الأربعاء الماضي أيضاً، أعيان ومشائخ قبائل الحميدات، الذين عبروا عن تقديرهم لدوره الكبير في مشروع المصالحة الوطنية، وخطواته الثابتة والمتزنة لقيادة البلاد لبر الأمان، وتأييدهم لما يبذله من جهود للذهاب نحو الاستحقاق الانتخابي وتحقيق الاستقرار.

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