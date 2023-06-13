المستشار صالح: إذا استحال الاتفاق داخل لجنة 6+6 سنجري الانتخابات وفق القوانين السابقة

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب:” إذا استحال الاتفاق داخل لجنة 6 سنجري الانتخابات وفق القوانين التي أصدرها البرلمان في السابق”.

وأكد عقيلة، في تصريحات متلفزة:” القانون هو القانون حتى يلغى أو يعدل، وإذا استطعنا تعديلها من خلال اللجنة سنعدل بها وإذا تعذر ذلك سنفعل القوانين الصادرة من قبل”.

وشدد على أن مصلحة ليبيا والحفاظ على وحدتها أعلى من القوانين والرئيس الذي سننتخبه سيكون من حقه تعديل القوانين وإصدار مراسيم بقوانين، وإجراء المصالحة وغيرها.

وأشار إلى أن الفترة الحالية نعتبرها مهلة أخيرة للجنة 6+6 للوصول إلى توافق تجرى على أساسه الانتخابات، ولن نضع يدا على يد وننتظر، وإلا فلن تجرى الانتخابات”.

ونوه بأن مجلس الدولة استشاري ونقبل استشارته ونقبل النصيحة من أي جهة ولكن لن ننتظر إلى ما لا نهاية”.

وتابع:” ليس المهم هو جنسية المرشح ولكن المهم هو إعادة بناء مؤسسات الدولة لأن الدولة في ليبيا سقطت، والبداية هو تشكيل لجنة لبناء القوانين”.

وأوضح:” لا يستطيع أحد أو جهة فرض الرأي على الليبيين، ولكن نحن والمبعوث الأممي نعمل وفق الرأي العقلاني الصحيح”.

واختتم قائلا:” عندما سألت عن المبرر من إعادة الانتخاب إذا فاز مرشح بـ51% وليس لديه جنسية أخرى لم يستطع أحد أن يجيب”.