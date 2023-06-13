مختار الجديد: دعم الوقود أو الكهرباء تشويه للاقتصاد الوطني

أكد مختار الجديد، الخبير الاقتصادي، الدعم سواءً للوقود أو الكهرباء أو لأي شيء يعتبر تشويه للاقتصاد الوطني ومشكلة اقتصادية وأمنية يجب معالجتها وكلنا متفقين في ذلك.

وقال الجديد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن “أي شيء يسعر أقل من تكلفته سيكون عرضة للفساد والهدر ولا خلاف في ذلك”.

وأضاف أن “الخلاف ليس في الاتفاق على وجود مشكلة من عدمه وإنما الخلاف حول آلية الحل التي يطرحها البعض ويبسطها”.

وتابع؛ “فنحن لن نقبل أن نحل مشكلة الدعم برفعه لنجد أنفسنا وقد وقعنا في مشكلة أكبر”، لافتًا “يعني مش حنساير حد ونطالب معاه برفع الدعم بيش نلقى تنك البنزينة ثاني يوم بثلاثمائة دينار”.

وأردف أن “علاج الدعم ليس بالأمر الهين وعبارة استبدال الدعم ليست بالبساطة التي يتصورها البعض”، مردفًا أنه “لمعرفة وملامسة المشكلة يجب أن تعيشها بكل تفاصيلها”.

وأكمل الجديد؛ “أبسط مثال سقف السحب الشهري ألف دينار في المصارف يادوب يكفي مصروف، مش بتشري منه عيد وبتعبي منه تنك بنزينة بثلاثمائة دينار”.

وواصل الخبير الاقتصادي، موضحًا أن “الدعم ليس المشكلة الوحيدة لدينا لنسلط عليها الضوء وحدها ونترك بقية المشاكل، فلدينا مشكلة البطالة وتكدس العمالة في القطاع العام”.

وتابع؛ “ومشكلة سعر الصرف وضعف القطاع المصرفي ومشكلة السيولة ومشكلة توقف عجلة التنمية”، معقبًا “كل هذه المشاكل يجب معالجتها مجتمعة من خلال حزمة موحدة من الإجراءات على المدى المتوسط والبعيد”.

ودعا مختار الجديد؛ “الحكومة والأكاديميين ورجال الأعمال وغيرهم لإطلاق مشروع وطني لإنقاد الاقتصاد ووضع خطط تعالج جميع هذه المشاكل لفترة من خمس إلى عشر سنوات”.

وختم موضحًا؛ “ويجب أن يتبنى الجميع هذا المشروع والذي ينبغي إلا يرتبط بحكومة معينة أو حقبة معينة، وإنما مشروع طويل الأجل يعمل عليه جميع الليبيين بكافة مشاربهم ويسعوا إلى تحقيقه”.