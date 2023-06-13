برئاسة الدبيبة.. الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة

عقد اليوم الثلاثاء الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس عبدالحميد الدبيبة، وحضور كافة الأعضاء، وبمشاركة لجنة متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وبينت منصة “حكومتنا” أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بالمؤسسة الوطنية للنفط، التأكيد على ضرورة تفعيل عمل مكتب المراجعة الدولي المتعاقد عليه من قبل ديوان المحاسبة لمراجعة المصروفات بالمؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات الماضية.

واتفق المجتمعون على ضرورة توحيد الجهود بكافة مؤسسات الدولة لقطاع النفط والغاز، من أجل زيادة إنتاج النفط والغاز، وتطوير التعاون والشراكة مع الشركات العالمية في هذا المجال لنقل الخبرات وتأهيل الكوادر المحلية، وضرورة زيادة الإفصاح والشفافية لكافة المصروفات التشغيلية والتموينية.

وناقش الاجتماع خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج النفط والغاز، وجرى استعراض المشاريع الجارية في الشركات التابعة والشراكات الدولية مع بيوت الخبرة العالمية في استكشافات الغاز والطاقة البديلة ومحاربة الانبعاثات الكربونية.

وأشاد الدبيبة بجهود العاملين في قطاع النفط لإعادة الحياة لعدد من المشاريع المتوقفة والمنفذة من خلال كفاءات محلية، وأهمها صيانة مجمع ملّيتة، وتشغيل مجمع رأس لانوف المتوقف منذ سنوات.