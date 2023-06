7 عمليات متفرقة لجهاز مكافحة المخدرات وضبط عدد من المروجين

أفاد جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيامه بعمليات مختلفة لضبط مروجين للمخدرات والمؤثرات العقلية بعد نصب كمائن لأكثرهم من خلال طلبات الشراء.

وقال الجهاز أنه قام بإيقاف سيارة ببوابة كعام الخُمس، على متنها ثلاثة أشخاص (ليبي وتونسي وفلسطيني) من خلال الاشتباه فيهم؛ حيث تم ضبط مادة مخدرة “مايعرف شعبيا بالقرصة” بحوزة التونسي جاهزة للترويج .

وأضاف الجهاز أن المشتبه به اعترف بالتعاطي وبحيازتها لغرض جلبها لدولة تونس ، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات بالخمس .

كما كشف الجهاز عن ضبط فـتاتين بجنزور، وبحوزتهما زجاجة خـمر نـوع “أبسـلوت” وأيضاً مـادة يشتبه في كونها مادة مخدرة نوع “كوكايين” المعروفة شعبياً باسم ( بلحة ) وعدد 40 قرصا من نوع “روج” ، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

وأشار الجهاز إلى ضبط تشكيل عصابي يتكون من ثلاثة أشخاص يرأسهم شخص من خارج ليبيا، يقومون بجلب وترويج مخدر “الكوكايين” داخل ليبيا.

وقال الجهاز إنه تم اختراقهم بالتنسيق معهم لشراء مخدر الكوكايين وضبطهم متلبسين وبحوزتهم عدد 5 “بلحات”يشتبه من المخدّر، واتخاذ الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وإحالتهم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

كما أوضح الجهاز أنه ضبط شخصا ليبي الجنسية من مواليد 1991 يقوم بالاتجار بالأقراص المهلوسة وبكميات مختلفة، حيث بحوزته 50 قرصا من الأقراص المهلوسة نوع “إكس تي سي” بمبلغ مالي وقدرة 30 دينار للقرص الواحد وإجمالي المبلغ 1500 دينار؛ مؤكدا إحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات مع استمرار البحث عن بقية المطلوبين .

كما ذكر الجهاز القبض على شخص ليبي الجنسية من مواليد 1994 يقوم بالإتجار بالأقراص المهلوسة نوع “إكس تي سي” ، وبحوزته 30 قرصا من الأقـراص المهلوسة تقدر بـ 40 دينارا للقرص الواحد أي بإجمالي 1200 دينار.

ولفت المركز إلى أنه استعان بالمقبوض عليه لضبط شخص آخر ليبي الجنسية من مواليد 1994، مضيفا أنه تم ضبطه وبحوزته كيس من النايلون يحتوي على كمية من الأقراص المهلوسة مسحوقة، حيث تمت إحالتهما إلي نيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس.

ومن الذين أعلن الجهاز القبض عليهم، شخص آخر من مواليد 1992 يقوم بالاتجار وترويج الأقراص المهلوسة على نطاق واسع حيث يقوم بجلبها من مدينة غريان إلي مدينة طرابلس.

وقال الجهاز إنه ألقى القبض عليه بالتنسيق معه لشراء عدد عدد من الأقرص المهلوسة نوع “ترامادول”، حيث ضبط عليه وبحوزته 44 قرصا “ترامادول” وكذلك عدد 6 أقراص نوع “بترلي”، واتخذت الإجراءات القانونية وتمت إحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس.

المصدر: جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

The post 7 عمليات متفرقة لجهاز مكافحة المخدرات وضبط عدد من المروجين appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار