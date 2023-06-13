ديوان المحاسبة يبحث سبل سداد الديون المتراكمة على ليبيا للمصحات التونسية

التقى رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، ومدراء الإدارات المختصة بالديوان، اليوم الثلاثاء، مع رئيس اتحاد المصحات التونسية ومدراء عدد من المصحات ورئيس وعضو لجنة حصر ومراجعة وسداد ديون العلاج بالخارج.

وقال المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة، إن اللقاء جاء لبحث الإشكاليات التي تواجه توقف تقديم الخدمات العلاجية للمرضى الليبيين المتواجدين بالساحة التونسية وضمان استئنافها وبحث سبل سداد الديون المتراكمة على الدولة الليبية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الحاضرون اتفقوا خلال اللقاء على بعض الضوابط والآليات وسرعة إنجاز عمليات المراجعة والتدقيق التي تقوم بها شركات المراجعة المكلفة من قبل اللجنة وتوفير المخصصات المالية للبدء في عملية السداد .

وأشار المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة إلى أن هذا اللقاء يأتي على خلفية اتخاذ المصحات التونسية قراراً بإيقاف التعامل مع رسائل العلاج المحالة من المكتب الصحي بالسفارة الليبية بتونس إلى حين تسوية وسداد ديون العلاج منذ 2011 ولأجل حلحلة الموضوع والوصول إلى تسوية بالسداد بعد المراجعة والتدقيق، وضمان استئناف العلاج للمرضى المحالين للساحة التونسية لتلقي العلاج.

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