السني: نقلت إلى دبلوماسي ياباني مطالبات حكومة الدبيبة المنتهية بالإفراج عن هانيبال القذافي

أعلن مندوب الحكومة المنتهية لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، أنه بحث مع مندوب اليابان بالمنظمة الدولية، السفير كميهيرو ايشيكاني، الوضع غير الإنساني الذي يتعرض له المواطن هانيبال القذافي والمحتجز قسراً في لبنان منذ 8 سنوات دون أي حق أو سند قانوني.

وقال السني في تغريدتين له عبر تويتر: “لقاء مثمر مع مندوب اليابان لدى الأمم المتحدة ورئيس اللجنة المنشأة بالقرار 1970 (لجنة العقوبات) وذلك بمقر البعثة الليبية في نيويورك”.

وأضاف “تناولنا آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا والجهود المبذولة لاتمام التوافق حول القوانين الانتخابية. كما تطرق اللقاء الى آليات عمل لجنة العقوبات – أوضحنا ملاحظاتنا وتحفظاتنا حول طرق عمل اللجنة بشكل عام وبالأخص في موضوع الأسماء الموضوعة على قائمة العقوبات، حيث كانت ليبيا قد طلبت منذ فترة رفع أسماء عدد من المواطنين من تلك القائمة سواء لدواعي إنسانية أو نظراً لانتفاء أسباب وجودهم عليها بالأساس”.

وتابع “في نفس الإطار نقلنا للسفير ايشيكاني موقف الحكومة المنتهية من مسؤولية لجنة العقوبات للوضع غير الإنساني الذي يتعرض له المواطن هانيبال القذافي والمحتجز قسراً في لبنان منذ 8 سنوات دون أي حق أو سند قانوني، وضرورة العمل المشترك للإفراج عنه دون تأخير وعدم تسّييس القضية، خصوصاً بعد تدهور الوضع الصحي للمعني لدخوله إضراب مفتوح عن الطعام”.

واستطرد “أوضحنا أهمية العمل مع اللجنة المشتركة التي أنشأها المجلس الرئاسي مع الحكومة لمتابعة هذا الملف مع الجهات المعنية وذات الاختصاص”.