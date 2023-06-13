غرفة التجارة بنغازي تستضيف مجلس الأعمال الليبي البريطاني

نظمت الغرفة التجارية بنغازي، صباح اليوم الثلاثاء، ملتقي رجال الأعمال الليبي البريطاني بمدينه بنغازي، وذلك باستضافة وفد من مجلس الاعمال الليبي البريطاني يضم الشركات والمؤسسات التجارية البريطانية برأسه بيتر مليت السفير البريطاني السابق لدي ليبيا.

وشمل الوفد مجموعة من رجال الاعمال واصحاب الشركات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والتقنييه وأعمال النفط والغاز والكهرباء والإستشارات الهندسية والإنشاءات والتجارةالعامه

وشارك في اللقاء عدد كبير من رجال الأعمال واصحاب الشركات الليبية وممثلين عن بعض الأجهزة التنفيذية والمصارف التجاريه الليبية.

وتناول اللقاء شرحا مفصلا عن أنشطه واختصاصات الغرفة التجارية بنغازي وإستعراض القانون التجاري الليبي والاتفاقيات الدولية وقانون تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وكذلك تم تسليط الضوء على ارتفاع وتيرة الحركه التجاريه والاستثمار وتفعيل مشاريع أعاده الاعمار والتنمية بمدينه بنغازي نظرا لما تشهده من استقرار امني ادي الي ازدياد الطلب في النشاط التجاري والاقتصادي والتنموي.

وأيضا تناول اللقاء بحث اوجه تعزيز فرص التعاون و العمل المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والتقنيه مابين البلدين الصديقين