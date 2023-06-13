بنغازي | وصول أحدث أدوات تطوير وميكنة العمل بديوان الوزارة العدل بالحكومة الليبية

بنغازي 13 يونيو 2023 (وال)- كشف رئيس قسم المخازن بديوان وزارة العدل بالحكومة الليبية محمد الشحومي الثلاثاء، عن وصول معدات وأجهزة حديثة عالية الجودة، ستساهم في الرفع من أداء ديوان الوزارة، إضافة إلى تزويد المحاكم والنيابات بخزانات للمحرزات مقاومة للحريق والماء والرصاص، وتزويد مطابع الوزارة بمستلزماتها لاستئناف عملها المنوط بها.

وأكد الشحومي – بحسب الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك – على العمل بتوجيهات وإشراف مباشر من معالي الوزير في إرسال أعمال التطوير والميكنة.

يشار إلى أن وزارة العدل بالحكومة الليبية، قد انتهجت منذ استلام مهامها خطة طموحة وواعية وضعها الوزير خالد مسعود، لتطوير دور وساحات العدالة في ليبيا، وهدفها الرفع من كفاءة عمل ديوان الوزارة، وإدخال التطوير التقني عبر نظام الميكنة، وعبر استخدام الأدوات ذات المواصفات العالية في العمل الإداري وصولا لتحقيق الإدارة الرقمية، وتحديث الأدوات ذات المواصفات والجودة التي تضمن أداء إداريًا آمنًا وعالي الجودة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال