بليحق: مجلس النواب ناقش مشروع قانون حد الساحر والمشعوذ

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قال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء إن المجلس ناقش مشروع قانون حد الساحر والمشعوذ وسوف يتم استكماله في الجلسة المُقبلة.

وأضاف بليحق أن المجلس رحب خلال جلسته الرسمية في بنغازي بما تتوافق عليه لجنة 6+6.

وأكد المتحدث الرسمي، أن مجلس النواب سوف يعمل مع مجلس الدولة بكل ما من شأنه دعم الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ذكر ، أن المجلس استهل جلسته الرسمية أمس الإثنين بإحاطة لرئيس المجلس عقيلة صالح حول أعمال لجنة 6+6 واجتماعات المغرب.

وأضاف بليحق أن عقيلة صالح أكد على وفاء المجلس بما هو عليه فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتمت مداولة ومناقشة ما وصلت إليه لجنة 6+6 وأُجل البند إلى حين استلام ما توصلت إليه اللجنة بشكل رسمي إلى مجلس النواب.

وأوضح أنه تمت مناقشة بند التوزيع العادل للثروة وإيرادات النفط واستعمالها في مجالات التنمية ومنع استخدامها في الأغراض السياسية ووضع صياغة للتعديلات القانونية اللازمة.

وأفاد المتحدث باسم المجل أنه تم التصويت بالأغلبية على أن يؤول تشكيل لجنة إلى هيئة رئاسة المجلس تتكون من المناصب السيادية المعنية المنقسمة من الجانبين وخبراء مختصين ونواب عن لجنة المالية والطاقة ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية بواقع ثلاثة نواب عن كل لجنة مع مراعاة التمثيل الجغرافي.

وقال بليحق :”فيما يتعلق ببند ما يستجد من أعمال تم التصويت بأغلبية النواب الحاضرين على مشروع قرار بشأن عدم المساس بالثروات السيادية”.

وتابع أنه في ذات البند ما يستجد من أعمال تم التصويت بالأغلبية على تفويض هيئة رئاسة المجلس بتشكيل لجنة للتواصل مع كافة الأطراف السياسية وأخذ ملاحظاتهم حول القوانين الانتخابية وتقديمها للمجلس في سبيل تحقيق حالة من التوافق حولها لضمان تنفيذها.