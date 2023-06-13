افتتاح مركز لتدريب حرس الحدود في طرابلس

طرابلس 13 يونيو 2023 (وال) افتتحت رئاسة أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية مركزا للتدريب التخصصي والقاطع الخدمي الخاص بتدريب المنتسبين لرئاسة الأركان، تحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وقالت رئيس البعثة الأوروبية “نتالينا شيا” إن افتتاح المركز التدريبي المتطور، يأتي بعد تعاون طويل ومثمر، مشيرة إلى أنه يمثل علامة فارقة في الجهود المشتركة لتعزيز قدرات إدارة الحدود في ليبيا.

وأضافت رئيسة البعثة الأوروبية، أن الهدف من هذا التعاون هو دعم القدرات المهنية لحرس الحدود، وتوفير نظام حدودي آمن ومحكم يعود بالفائدة على ليبيا والدول المجاورة لها.

وجرى في ختام مراسم الحفل الكشف عن وثيقة التعاون المشترك بين رئاسة أركان حرس الحدود وبعثة الاتحاد الأوروبي.

وشهدت مراسم حفل الافتتاح حضور مدير إدارة التوجيه المعنوي، ورئيس هيئة العمليات، ومدير إدارة التدريب العام، ومدير ديوان رئاسة الوزراء، وعضو اللجنة الليبية الإيطالية.(وال ـ طرابلس)

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