| إدانة حقوقية لـ”طرد المهاجرين واللاجئين تعسفيا عبر منفذ امساعد”

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2023/06/13 على الساعة 20:18

: أدانت منظمات حقوقية، اليوم الثلاثاء، ما وصفته بـ”حملة الطرد القسري الجماعي للمهاجرين واللاجئين، وطالبي اللجوء من بلدة مساعد الحدودية الليبية”، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو وصور لعدد من اللاجئين الذين أجبرتهم عناصر أمنية على عبور امساعد البري في آخر الشهر الماضي.

واعتبرت المنظمات، وهي مركز مدافع لحقوق الإنسان ومنظمة رصد الجرائم والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في بيان مشترك، أن “عمليات الطرد القسري التي ترتكبها القوات المسلحة الليبية تمثل انتهاكًا واضحا لالتزامات ليبيا الدولية، بالإضافة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الليبي لعام 2011” وأن “الطرد الجماعي اللاإنساني في مساعد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. حيث تعتبر الدولة الليبية ملزمة بحماية الحق في الحياة، مما يستلزم تنفيذ تدابير الحماية لجميع الأفراد داخل أراضيها وداخل نطاق ولايتها القضائية”

ودعت المنظمات السلطات الليبية والمصرية لـ”إجراء تحقيق شامل بشكل عاجل وسريع في انتهاكات حقوق الإنسان تم تداولها بأدلة عبر مقاطع الفيديو المتداولة في مساعد، وضرورة محاسبة المسؤولين عنها” وإلى “إجراء مزيد من التحقيقات حول الانتهاكات المستمرة ضد اللاجئين والمهاجرين على أيدي الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية بمن فيهم من تجار بشر”.

وحثت المنظمات الحكومة الليبية على “إعطاء الأولوية لحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك دعم الحق في اللجوء، والحماية من الإعادة القسرية، ومنع عمليات الطرد الجماعية القسرية، واحترام الإجراءات القانونية الواجبة في عمليات إعادة المهاجرين لأراضيهم”.