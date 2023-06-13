لجنة الأوسمة والدروع في الداخلية الليبية تمنح أبوزريبة واقعيم نوط الشجاعة

الوطن|رصد

منحت لجنة الأوسمة والأنواط والدروع التابعة لوزارة الداخلية الليبية وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة ووكيل الوزارة فرج اقعيم نوط الشجاعة، تقديرا لجهودهم الحثيثة في خدمة الوطن وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

وحضر مراسم التسليم مدير أمن الواحات جالو لواء خالد فرج العبار، وذلك لجهودهم الحثيثة في خدمة الوطن والمواطن وتعزيز الأمن في المنطقة الشرقية والجنوبية.

وأعرب الوزير والوكيل عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة، التي تعد من الإجلال والتقدير لجهود العاملين في الوزارة، مؤكدين بأن هذا التكريم سيكون حافزًا لاستمرار العمل الدؤوب والمثابرة على خدمة الوطن والمواطنين.