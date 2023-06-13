“اقعيم” يوجه بتقديم آليات وأسلحة متوسطة لمديرية أمن “امساعد”

أكد وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية فرج اقعيم، أن قوة القانون مستمرة والدعم متواصل لدحر الجريمة المنظّمة والمهرّبين في مدينة امساعد، موجهاً بتقديم الدعم اللوجستي والمادي لمديرية أمن امساعد تتمثل بعددٍ من الآليات المُجهّزة والأسلحة المتوسطة لمُكافحة الهجرة والتهري.

وناقش اقعيم مع مدير مديرية أمن امساعد اللواء عمران ابريّك، ورئيس قسم البحث الجنائي بالمديرية وعدد من كبار الضُباط، خطة إحكام الأمن بالمدينة للحفاظ على الإنجازات المُحقّقة مؤخرًا، بالإضافة إلى بعض المشاكل والعراقيل التي تمت معالجتها بالكامل، مؤكدًا على ضرورة تكاتف جهود الجميع والتنسيق بين الأجهزة الأمنية خاصةً في ملف مكافحة المخدرات ، وبما يضمن الاستقرار واِستتباب الأمن وحماية المواطنين ومصالحهم وممتلكاتهم.