أسامة حماد يبحث مع عدد من نواب المنطقة الغربية أوضاع البلديات

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الثلاثاء، عددا من أعضاء مجلس النواب عن مختلف الدوائر الانتخابية بمناطق غرب ليبيا.

وخلال اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، ناقش “حماد” مختلف أوضاع بلديات مناطق غرب ليبيا وسير العمل بها ومشاريعها، إضافة إلى المشاريع المستهدف إنشاؤها في تلك المناطق والبلديات خلال العام الحالي.

كما ناقش الاجتماع سير العمل الحكومي، ومستجدات الوضع على الساحة المحلية والدولية.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على أن يكون هناك لقاء شهري مماثل بحيث يتم تحديد جدول الأعمال والوزارات المستهدفة من الاجتماع والمتطلبات المراد تنفيذها.