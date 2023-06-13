بنغازي| تقديم نوط الشجاعة للسيد وزير الداخلية بالحكومة الليبية ووكيل الوزارة

جالو 13 يونيو 2023 (وال)- جرى بمقر وزارة الداخلية بنغازي صباح اليوم الثلاثاء، مراسم تقديم نوط الشجاعة للسيد وزير الداخلية بالحكومة الليبية ووكيل وزارة الداخلية فرج أقعيم، من قبل لجنة الأوسمة والانواط والدروع بوزارة الداخلية.

هذا وقد حضر مراسم التسليم مدير أمن الواحات جالو لواء خالد فرج العبار، وذلك لجهودهم الحثيثة في خدمة الوطن والمواطن وتعزيز الأمن في المنطقة الشرقية والجنوبية.

وأعرب الوزير والوكيل عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة، التي تعد من الإجلال والتقدير لجهود العاملين في الوزارة، مؤكدين بأن هذا التكريم سيكون حافزًا لاستمرار العمل الدؤوب والمثابرة على خدمة الوطن والمواطنين. (وال)

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