السفيرة البريطانية: على قادة ليبيا اعتبار الملك تشارلز مصدر إلهام لهم في خدمته لشعب بلاده

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قالت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال إنه على قادة ليبيا اعتبار الملك تشارلز مصدر إلهام، وأن يحذو حذوه في تكريس حياته لخدمة شعب بلاده.

وأضافت “على قادة ليبيا وضع شعبهم في المقام الأول، وتحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي”.

كما أشارت السفيرة البريطانية إلى أن حجم التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة وليبيا بلغ حجم 1.5 مليار جنيه إسترلين، لافتة إلى أن المشاريع الممولة من المملكة المتحدة أزالت 8000 من مخلفات الحرب المتفجرة في جميع أنحاء ليبيا منذ عام 2021.

وبينت أن المملكة المتحدة قد قدمت 12 مليون جنيه إسترليني لليبيا من خلال برنامج “التعليم لا يمكن أن ينتظر“،لتعليم الأطفال المتأثرين بالنزاع وعدم الاستقرار، حيث استفاد 175 مُدرسًا للغة الإنجليزية من برامج المجلس الثقافي البريطاني لتدريب معلمي اللغة الإنجليزية، لتعليم ما يقرب من 18 ألف طالب، درس 17 من طلاب الماجستير في المملكة المتحدة العام الماضي، وتم تمويل دراستهم بالكامل من خلال منحة تشيفنينغ.