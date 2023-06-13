عميد  القره بولي: ممتنون للأمم المتحدة لدعم وتركيب محطة معالجة مياه الصرف الصحي

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، زيارة مدينة القره بولي ولقاء ممثلين عن المجلس البلدي ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لمتابعة المحطة الرئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي التي قام بالبرنامج الإنمائي بتوريدها وتركيبها بدعم الإتحاد الأوروبي.

وذكر بيان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على فيسبوك، أن الزيارة قام بها مارك أندري فرانش، الممثل المقيم للبرنامج، ومعه فريق عمل.

وأشار البيان إلى أنه خلال الزيارة، قال عميد البلدية، محمد بلوط: “نحن ممتنون لوزارة الحكم المحلي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجميع أصحاب المصلحة الذين دعموا توريد وتركيب محطة القره بوللي لمعالجة مياه الصرف الصحي”.

وتابع بلوط؛ إن تلك المحطة؛ “تعتبر الأولى من نوعها في ليبيا”. مردفًا “اليوم شاهد على نجاح هذا المشروع، الذي سيساهم في ري الأراضي الزراعية والمساحات الترفيهية، فضلاً عن المساهمة في التحديات البيئية للمدينة”.

وختم البيان موضحُا أن “هذه المبادرة تشكل جزءا من الجهود التي يبذلها البرنامج الإنمائي لبناء السلام والتعافي على المستوى المحلي في القره بوللي، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، كجزء من برنامج بلديتي الذي يموله الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تحسين فرص الحصول على الخدمات الحيوية من خلال إصلاح الهياكل الأساسية الحيوية وتوفير المعدات”.