رئيس مجلس الوزراء يلتقي عددا من أعضاء نواب المنطقة الغربية

بنغازي 13 يونيو 2023 (وال) _ اجتمع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المكلف الدكتور أسامة حماد، اليوم الثلاثاء، مع عددا من أعضاء مجلس النواب عن مختلف الدوائر الانتخابية بمناطق غرب ليبيا.

وجاء ذلك، لمناقشة أوضاع البلديات بمناطق غرب ليبيا، الاطلاع على سير العمل داخلها و الوقوف على خطة مشاريعها، التي تتضمن المتحز و المتعثر و المستهدف إنشاؤها خلال النصف الثاني من العام الحالي 2023م.

وخلص الاجتماع الذي تطرق الحاضرون خلاله لآخر مستجدات الساحتين المحلية و الدولية، إلى الاتفاق على ضرورة وجود لقاء شهري مماثل، بحيث يتم متابعة نتائج الاجتماع السابق، و تحديد جدول الأعمال والوزارات المستهدفة، و ما يلزمه من متطلبات لدخوله حيز التتفيذ. (وال _ بنغازي) ه ش

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