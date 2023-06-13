| مجلس النواب يناقش مشروع قانون حد الساحر والمشعوذ

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2023/06/13 على الساعة 22:58

: ناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مشروع قانون حد الساحر والمشعوذ، وسوف علي أن يتم استكماله في الجلسة المُقبلة، كما رحب بما اتفقت عليه اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات “6+6” في ختام اجتماعاتها في المغرب، حسب المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال بليحق، في تصريح صحفي، إن المجلس عقد اليوم الثلاثاء “جلسة رسمية مغلقة” بمقره في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني للرئيس مصباح دومة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن مجلس النواب شرع في جلسة اليوم “في مناقشة مشروع قانون حد الساحر والمشعوذ، كما رحب المجلس بما تتفق عليه لجنة 6+6″، منوهاً إلى أن “مجلس النواب سيعمل مع مجلس الدولة بكل ما من شأنه دعم الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

يشار إلي أن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ذكر، أن المجلس استهل جلسته الرسمية أمس الإثنين بإحاطة لرئيس المجلس عقيلة صالح حول أعمال لجنة “6+6” واجتماعات المغرب.

وأضاف بليحق أن عقيلة صالح أكد على وفاء المجلس بما هو عليه فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتمت مداولة ومناقشة ما وصلت إليه لجنة “6+6” وأُجل البند إلى حين استلام ما توصلت إليه اللجنة بشكل رسمي إلى مجلس النواب.

وأوضح أنه تمت مناقشة بند التوزيع العادل للثروة وإيرادات النفط واستعمالها في مجالات التنمية ومنع استخدامها في الأغراض السياسية ووضع صياغة للتعديلات القانونية اللازمة.

وأفاد المتحدث باسم المجلس أنه تم التصويت بالأغلبية على أن يؤول تشكيل لجنة إلى هيئة رئاسة المجلس تتكون من المناصب السيادية المعنية المنقسمة من الجانبين وخبراء مختصين ونواب عن لجنة المالية والطاقة ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية بواقع ثلاثة نواب عن كل لجنة مع مراعاة التمثيل الجغرافي.