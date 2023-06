القيب يعتذر عن واقعة “مشانق 7 إبريل” و”سجناء الرأي” يطالبون بالتحقيق معه

الجمعية الليبية لسجناء الرأي تطالب بالتحقيق مع وزير التعليم العالي “عمران القيب” بشأن ما سمته “تمجيد” الأفعال الإجرامية، والأخير يقدم اعتذاره لمن لمسته تلك الكلمات

طالبت الجمعية الليبية لسجناء الرأي بالتحقيق مع وزير التعليم العالي “عمر القيب” بشأن ما سمته “تمجيد” الأفعال الإجرامية قي حق طلبة الجامعات والتهديد بإعادتها

وأوضحت الجمعية أنها تابعت تصريح الوزير والتي هدد فيها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بإعادة المشانق والإعدامات التي كان يقوم بها النظام السابق في السابع من إبريل في محاولة لإسكات الصوت المخالف وقمع الطلبة.

واستنكرت الجمعية تصريحات القيب، مطالبة النائب العام والمحامي العام وكل المنظمات الحقوقية بفتح تحقيق، والتصدي لمثل هذه التصريحات التي وصفتها بـ”الفجة وغير المسؤولة” والتي تمجّد الأفعال الإجرامية قي حق طلبة الجامعات وتهدد بإعادتها، وفق البيان.

من جانبه قدّم وزير التعليم العالي اعتذاره عن إشارته لمشانق السابع من إبريل، قائلا إنها أخرجت عن سياقها وعباراتها ووظفت من قبل البعض على أنها تحريض منه على هذه الممارسات، وفق قوله.

جاء ذلك خلال لقائه رئيسي جامعة طرابلس وجامعة الزيتونة ونقيبي أعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعات، وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس

وأكد القيب التزام الوزارة بحماية المؤسسات التعليمية والجامعات وحرماتها وأنها لن تقبل بأي شكل أي ممارسات من هذا النوع، مضيفا أنهم يحرصون على تكريسها للعلم والتعلم وبناء الإنسان وحماية حقوقه وحريته.

وأشاد القيب بحرص المؤسسات التعليمية والقائمين عليها على استقامة المؤسسات، لافتا إلى أن الوزارة معهم في صف واحد ضد هذه الجرائم، ومقدما اعتذراه لمن لمسته تلك الكلمات، بحسب وصفه.

وكان القيب قد تحدث في أحد اجتماعاته عن المطالبة بشنق بعض أساتذة الجامعة، تعليقا على تقصير بعضهم بحق الطلبة، حسب تعبيره.

المصدر: الجمعية الليبية لسجناء الرأي + وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

