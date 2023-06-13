السفيرة البريطانية تدعو قادة ليبيا للاحتذاء بالملك تشارلز وخدمة شعب بلادهم

أقامت السفارة البريطانية لدى ليبيا احتفالية بمناسبة عيد الميلاد الرسمي للملك تشارلز، في العاصمة طرابلس، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات العامة الليبيين والسفراء الأجانب المعتمدين لدى ليبيا.

ونشرت السفارة اليوم الثلاثاء عبر حسابها بموقع تويتر، كلمة السفيرة البريطانية كارولين هورندال، خلال الحفل والتي دعت فيها قادة ليبيا لاعتبار الملك تشارلز الذي كرس حياته لخدمة شعب بلاده مصدر إلهام لهم، وأن يجتمعوا للسعي وراء التسويات والتعاون، وتحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي.

واستعرضت السفيرة البريطانية في كلمتها مشاريع التعاون الثنائي التي نفذتها بلادها مع ليبيا، مشيرة إلى أن حجم التجارة المتبادلة بين البلدين بلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني.

وذكرت أن أول وفد تجاري من بريطانيا إلى ليبيا منذ عام 2014، وكذلك إطلاق أول منظمة تجارية بريطانية تتخذ من ليبيا مقراً لها منذ بداية عملها في طرابلس.

وأشارت أن المشاريع الممولة من المملكة المتحدة «ساهمت في إزالة 8000 طن من مخلفات الحرب المتفجرة في جميع أنحاء ليبيا منذ عام 2021.

كما استفاد 175 مدرساً للغة الإنجليزية من برامج المجلس الثقافي البريطاني لتدريب معلمي اللغة الإنجليزية، لتعليم ما يقرب من 18 ألف طالب في أنحاء ليبيا بالإضافة إلى دراسة 17 من طلاب الماجستير الليبيين في المملكة المتحدة العام الماضي من خلال بعثة “تشيفننغ” الممولة من الحكومة البريطانية.

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كما ذكرت السفيرة البريطانية أن بلادها قدمت 12 مليون جنيه إسترليني لليبيا من خلال برنامج التعليم “لا يمكن أن ينتظر”، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، لمساعدة الأطفال المتأثرين بالنزاع وعدم الاستقرار للحصول على التعليم الأساسي.

وكذلك الترحيب بالسفينة الحربية “ألبيون” التي رست في طرابلس قبل عام لتعزيز التعاون مع البحرية وجهاز الطب العسكري الليبيين.

وعبرت السفيرة عن تحمسها لإمكانات نمو العلاقة بين المملكة المتحدة وليبيا، مؤكدة أن الشراكة بين البلدين ستزدهر بشكل أفضل في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.