الدبيبة يناقش خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج النفط والغاز

الوطن|متابعات

عقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، برئاسة رئيس الوزراء بالحكومة المنتهية الولاية ورئيس المجلس عبد الحميد الدبيبة، وحضور كافة الأعضاء، وبمشاركة لجنة متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وناقش الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بالمؤسسة الوطنية للنفط، خطة المؤسسة لزيادة إنتاج النفط والغاز، واستعراض المشاريع الجارية في الشركات التابعة والشراكات الدولية مع بيوت الخبرة العالمية في استكشافات الغاز والطاقة البديلة ومحاربة الانبعاثات الكربونية.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد رئيس وزراء الحكومة المنتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة ، بجهود العاملين في قطاع النفط لإعادة الحياة لعدد من المشاريع المتوقفة والمنفذة من خلال كفاءات محلية، وأهمها صيانة مجمع مليته، وتشغيل مجمع رأس لانوف المتوقف منذ سنوات.

ومن جهتهم أكد المجتمعون على ضرورة توحيد الجهود بكافة مؤسسات الدولة لقطاع النفط والغاز، من أجل زيادة إنتاج النفط والغاز، وتطوير التعاون والشراكة مع الشركات العالمية في هذا المجال لنقل الخبرات وتأهيل الكوادر المحلية، وضرورة زيادة الإفصاح والشفافية لكافة المصروفات التشغيلية والتموينية.

وفي ذات السياق تم التأكيد على ضرورة تفعيل عمل مكتب المراجعة الدولي المتعاقد عليه من قبل ديوان المحاسبة لمراجعة المصروفات بالمؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات الماضية.