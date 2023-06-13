افتتاح مركز التدريب التخصصي برئاسة أركان حرس الحدود بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

افتتح مركز التدريب التخصصي برئاسة أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية في المنطقة الغربية، القاطع الخدمي الخاص بتدريب المنتسبين لرئاسة الأركانتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا .

وقالت رئيس البعثة الأوروبية ” نتالينا شيا “، إن افتتاح المركز التدريبي المتطور يأتي بعد تعاون طويل ومثمر، مشيرة إلى أنه يمثل علامةفارقة في الجهود المشتركة لتعزيز قدرات إدارة الحدود في ليبيا.

وأضافت رئيسة البعثة الأوروبية أن الهدف من هذا التعاون هو دعم القدرات المهنية لحرس الحدود، وتوفير نظام حدودي آمن ومحكم يعودبالفائدة على ليبيا والدول المجاورة لها.

وجرى في ختام مراسم الحفل الكشف عن وثيقة التعاون المشترك بين رئاسة أركان حرس الحدود وبعثة الاتحاد الأوروبي.

وشهدت مراسم حفل الافتتاح حضور مدير إدارة التوجيه المعنوي، ورئيس هيئة العمليات، ومدير إدارة التدريب العام، ومدير ديوان رئاسةالوزراء، وعضو اللجنة الليبية الإيطالية.