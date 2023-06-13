الخطابي: سنشكل لجنة للتواصل مع الأطراف لضمان التوافق حول القوانين الانتخابية

أكد عضو مجلس النواب “المبروك الخطابي”، أن مجلس النواب يرحب بالقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6.

وأضاف “الخطابي” في تصريحات صحفية أن، المجلس يسعى إلى معرفة الانطباع العام لدى الأطراف الفاعلة والشارع حول القوانين قبل إصدارها.

وأشار إلى أن، المجلس سيشكل لجنة للتواصل مع الأطراف الفاعلة وضمان توافق واسع حول القوانين الانتخابية لضمان نجاح العملية الانتخابية.