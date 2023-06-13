محكمة استئناف بنغازي تعلن تفعيل منظومة التحول الرقمي

الوطن|رصد

أعلنت محكمة استئناف بنغازي عن تفعيل منظومة التحول الرقمي، والتي سوف يتم العمل بها في إدراج كافة ملفات الدعاوي التي تكون النيابة العامة طرفاً فيها من (مدني، جنائي وإداري).

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي جمع رئيس محكمة استئناف بنغازي المستشار إبراهيم الدرسي مع المحامي العام بدائرة استئناف بنغازي المستشار فوزي الكزة، رفقة وكيل النيابة العامة بمكتب المحامي العام الأستاذ خالد بوذن، وبحضور كبير كتاب المحكمة الأستاذ حسن عنان.

وكان قد منح رئيس المحكمة مكاتب جاهزة للعمل بهذه المنظومة، ووفر لهم كافة الإمكانيات التي تسهل لهم آلية العمل على المنظومة.

وشدد رئيس المحكمة على كافة العاملين، تسهيل كافة الصعاب أمام النيابة العامة لتسيير مهامها المنوطة بها.