ليبيا الان

قويرب: وضع قوانين إقصائية يعني عدم نجاح الانتخابات في ليبيا

تم النشر منذُ 36 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أشار عضو مجلس النواب “عز الدين قويرب” إلى أن، وضع قوانين إقصائية يعني عدم نجاح الانتخابات في ليبيا.
وأضاف “قويرب” في تصريحات صحفية أن، القوانين الإقصائية تُصبح غير قابلة للتطبيق في الواقع.
وتابع: حاولنا قدر الإمكان ألا تكون قوانين الانتخابات إقصائية لأي ليبي.
واستطرد قائلا: ربما حالفنا التوفيق في بعض الأمور لكن الهدف الأسمى لنا كان البحث عن قوانين توافقية غير إقصائية.
وأوضح: قررنا ترك الأمر لليبيين في اختيار من يرونه مناسبًا عبر الصناديق.
وأكد قائلا: ليس من حقنا كلجنة أو مجلس تشريعي أو أطراف سياسية أن نُضيق على الناس.
واستكمل: إذا رأى الناس أننا أقصينا أحدًا فهذا عمل بشري به أخطاء ويخضع للتصحيح والتغيير.
الوسوم

عز الدين قويرب قويرب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك