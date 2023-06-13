قويرب: وضع قوانين إقصائية يعني عدم نجاح الانتخابات في ليبيا

أشار عضو مجلس النواب “عز الدين قويرب” إلى أن، وضع قوانين إقصائية يعني عدم نجاح الانتخابات في ليبيا.

وأضاف “قويرب” في تصريحات صحفية أن، القوانين الإقصائية تُصبح غير قابلة للتطبيق في الواقع.

وتابع: حاولنا قدر الإمكان ألا تكون قوانين الانتخابات إقصائية لأي ليبي.

واستطرد قائلا: ربما حالفنا التوفيق في بعض الأمور لكن الهدف الأسمى لنا كان البحث عن قوانين توافقية غير إقصائية.

وأوضح: قررنا ترك الأمر لليبيين في اختيار من يرونه مناسبًا عبر الصناديق.

وأكد قائلا: ليس من حقنا كلجنة أو مجلس تشريعي أو أطراف سياسية أن نُضيق على الناس.

واستكمل: إذا رأى الناس أننا أقصينا أحدًا فهذا عمل بشري به أخطاء ويخضع للتصحيح والتغيير.