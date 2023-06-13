داخلية الوحدة تشارك في برنامج تدريبي حول تأمين الانتخابات

شاركت إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية الاثنين في برنامج تدريب أعضاء برلمان الشباب الليبي لبناء القدرات وتعزيز التقافة المدنية والسياسية الذي تنظمه المفوضية بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية.

واستهدف البرنامج عدد 80 متدرب ومتدربة حيث تم التعريف بالأمن الأنتخابي ودور وزارة الداخلية في تأمين الانتخابات، ودور شركاء وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني في تأمين العملية الإنتخابية، وأن عملية تأمين الانتخابات مسؤلية تضامنية من الجميع.

يذكر بأن هذه المشاركة كانت لنشر الوعي لدى الشباب للمساهمة في أحلال الأمن ومساندة وزارة الداخلية في تأمين أي عملية أنتخابية.