السويح: في حال لم يُصدر “عقيلة” القانون قد تتدخل الأمم المتحدة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري “علي السويح”: أنه، لا يحق لمجلس النواب أو مجلس الدولة المساس بقانون 6+6 ولا يحق لهما تعديله.

وأضاف “السويح” في تصريحات صحفية، أن مجلس الدولة قام بتحويل قانون الانتخابات الصادر عن لجنة 6+6 رسميًا لمجلس النواب.

وأشار إلى أنه، من المفترض أن يقوم رئيس البرلمان المستشار “عقيلة صالح” الآن بإصدار القانون عبر الجريدة الرسمية فقط.

مؤكدا، ما يجب فعله الآن فقط بشأن القانون هو إصداره دون تعديل أو تغيير.

ولفت إلى أنه، على عقيلة صالح ألا يتلكأ وعليه إصدار القانون في أسرع وقت ممكن لكي تقوم مفوضية الانتخابات بالإجراءات الأزمة للإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية وفق القانون المتفق عليه في لجنة 6+6.

وأوضح قائلا: نحن تحت البند السابع للأمم المتحدة وفي حال لم يُصدر عقيلة القانون قد تتدخل الأمم المتحدة.

وألمح إلى أن، الأمم المتحدة قد تفرض علينا حل مشوه كما في لجنة 75 وهذا ما تسعى له بعض الأطراف.