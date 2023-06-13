السفارة الأمريكية: قرار المعاملة بالمثل مع ليبيا خطوة مهمة لتعميق العلاقات بين البلدين

قالت رئيسة القسم القنصلي بالسفارة الأمريكية في ليبيا بولين كاستنر إن معايير المعاملة بالمثل بين بلادها وليبيا الخاصة بالتأشيرة التي تم اعتبارها من 24 مايو ستساعد في تسهيل السفر المشروع للأغراض الدبلوماسية والتعليمية والثقافية والتجارية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة القسم القنصلي بالسفارة الأمريكية في ليبيا بولين كاستنر، اليوم الثلاثاء في طرابلس مع مسؤولين في وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

واعتبرت “كاستنر” أن القرار خطوة مهمة لتعميق العلاقات بين الشعبين، قائلة: “هذا تطور إيجابي للغاية ويمثل خطوة مهمة لتعميق العلاقات بين الشعبين بين بلدينا”.