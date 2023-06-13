اختيار مجلس إدارة جديد للمصرف التجاري برئاسة خالد الحاسي

أعلن المصرف التجاري عن تكليف مجلس إدارة جديد للمصرف، برئاسة خالد خليفة الحاسي، وذلك بعد اعتماد أسماء مجلس الإدارة الجديد اليوم من قبل الجمعية العمومية .

وتمثل مجلس الإدارة الجديد في خالد خليفة الحاسي رئيساً وعضوية علي أبو صلاح ونجيب رحيل، وأسامة الشكري، ومحسن عبد الواحد، وأحمد يوسف شعيب، وطارق جاب الله، وعبد الكريم الشحاطي وسالم السيوي وعبد الرزاق زريبة وأحمد فتحي أحمد .

كما تم اختيار علي ذياب محمد ذياب رئيساً للمراقبة بالمصرف وبعضوية صالح ادريس ومسعود الكيلاني ، وطارق محمود احتياطياً وياسر بوظهير احتياطياً، واختيار الرقابة الشرعية وتتمثل في أسامة ديزة رئيساً وعبد الحميد سليمان عضواً وخالد علي عضواً ومحمد محمود عضواً.