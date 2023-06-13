لأول مرة منذ 2008.. ليبيا تتأهل لنصف نهائي كأس العرب لكرة الصالات

نجح المنتخب الليبي في التأهل إلى نصف نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات للمرة الأولى منذ 15 عاماً بفوزه العريض على منتخب لبنان 5-2، في أولى مباريات الدور ربع النهائي، يوم الثلاثاء، بالسعودية.

وحملت خماسية منتخب “الفرسان” توقيع كل من اللاعب المتألق محمد سعيد في مناسبتين، وهدف لكل من زياد عزيز وعز الدين المريمي وأحمد الأجنف.

وجاءت ثنائية المنتخب اللبناني بأقدام عيسى محرز ومجد حاموش.

وعوض منتخب ليبيا إخفاقه في ربع نهائي النسخة الماضية 2022 حين تعثّر أمام البطل منتخب المغرب، لينجح في الوصول إلى المربع الذهبي للمرة الأولى منذ 2008.