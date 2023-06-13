“داخلية الدبيبة”: بعض الجهات تستثني مباني مخالفة رغم أمر النائب العام بإزالتها

أكدت الإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أن عددا من الجهات استثنت بعض المباني والمنشآت الصادر لها قرار إزالة من النائب العام.

وذكرت الإدارة العامة للعمليات الأمنية، في بيان لها، أن قوة من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية اليوم الثلاثاء توجهت إلى مدينة زليتن لمراجعة ما تم إنجازه المدة الماضية في ازالة وهدم المباني المخالفة داخل 89 موقع بالمدينة.

وأضافت، أنه من خلال المراجعة لهذه المواقع اتضح بأن هناك مباني لم يتم تحديدها والتي تم استثناءها من قبل بعض الجهات والتي تم تحديدها ومنح أصحابها مهلة 72 ساعة للإخلاء للبدء في ازالتها تنفيذاً للتعليمات السيد النائب العام.

وأوضحت إدارة إنفاذ القانون بأن أي مبنى يتم استثناءه من قبل مكتب النائب العام لاستيفاء الاجراءات بشأنه ، وليس من صلحية أي جهة أخرى ومن يقوم باستثناء بعض المباني او التستر عليها يتحمل المسؤولية القانونية حيالها.