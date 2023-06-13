ليبيا الان

استئناف طرابلس تؤيد بطلان انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم المنعقدة بطبرق عام 2021

تم النشر منذُ 24 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أيدت محكمة استئناف طرابلس الحكم السابق الصادر ببطلان انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم المنعقدة بطبرق عام 2021.

واعتبرت محكمة استئناف طرابلس، كذلك بطلان ما صدر عن الانتخابات من قرارات انتخابية.

ويعتبر هذا الحكم هو أعلى مراحل التقاضي و تنفيذه واجب النفاذ من كافة السلطات بما في ذلك “فيفا”.

يذكر أن الانتخابات الصادر ضدها الحكم هي التي جاءت بعبدالحكيم الشلماني الرئيس الحالي للاتحاد الليبي لكرة القدم، حيث جاء الحكم بعد عامين من المرافعات والمحاكم فى القضية الشهيرة التى تقدم بها المحامي أنور الطشانى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق، وإبراهيم شاكة المرشح السابق لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم.

عدد المشاهدات: 3

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك