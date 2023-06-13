شكشك يبحث مع “اتحاد المصحات التونسية” أسباب توقف علاج المرضى الليبيين

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع رئيس اتحاد المصحات التونسية الإشكاليات التي تواجه توقف تقديم الخدمات العلاجية للمرضى الليبين المتواجدين في تونس.

ووفق بيان صادر عن الديوان عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، ناقش الاجتماع سبل ضمان استئناف تقديم العلاج للمرضى الليبيين المتواجدين على التونسية، إلى جانب بحث كيفية سُبل سداد الديون المتراكمة على الدولة الليبية.

واتفق المجتمعون على بعض الضوابط والآليات وسرعة إنجاز عمليات المراجعة والتدقيق التي تقوم بها شركات المراجعة المكلفة من قبل اللجنة وتوفير المخصصات المالية للبدء في عملية السداد.

وجاء اللقاء على خلفية اتخاذ المصحات التونسية قراراً بأيقاف التعامل مع رسائل العلاج المحالة من المكتب الصحي بالسفارة الليبية بتونس إلى حين تسوية وسداد ديون العلاج منذ 2011.