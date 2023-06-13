برلماني ليبي : البرلمان لم يتلق نسخة رسمية من مخرجات لجنة 6+6 حتى الآن

قال عز الدين قويرب، عضو مجلس النواب الليبي وعضو لجنة 6+6، إن مجلس النواب لم يتلق نسخة رسمية من مخرجات لجنة 6+6 حتى الآن.

وأضاف عضو البرلمان الليبي خلال لقاء خاص مع قناة “القاهرة الإخبارية” أن مسودات لجنة 6+6 قد تلقى معارضة من بعض الأطراف، موضحًا أن أي قاعدة قانونية لا تنسجم مع الواقع فهي قابلة لإعادة المناقشة، لافتًا إلى أن أي نقاط خلافية يجب أن تخضع لإعادة النظر.

وتابع “قويرب” أن مجلس النواب الليبي يقدّر كل المخاوف من مختلف الأطراف، مؤكدًا أن التواصل الرسمي مع البرلمان مسؤولية لجنة 6+6، مشيرًا إلى أن الفرصة لم تسنح لكل أعضاء البرلمان لإبداء آرائهم في مسودات لجنة 6+6 حتى الآن، فقوانين الانتخابات يجب أن تكون غير إقصائية.

وذكر أنه من المتوقع تسليم مسودة مخرجات لجنة 6+6 إلى البرلمان خلال يومين، مؤكدًا أن المجلس يسعى للتوصل إلى توافق بشأن جميع النقاط الخلافية.

ولفت إلى أن القواعد النمطية والأمور الفنية ليس عليها خلاف، مشيرًا إلى أن بعض الخلافات تحمل أبعادًا سياسية، وأن قبول ترشح العسكريين للانتخابات يعني استقالتهم من مناصبهم العسكرية، مضيفًا أن الإعلان الدستوري يمنح 30 مقعدًا لكل إقليم.