أبو خريص: اتفقنا مع “الحويج” على تحديد أسعار وأوزان جديدة للخبز

أوضح رئيس النقابة العامة للخبازين “أبو خريص محمد”، أنه تم الاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج على تحديد أسعار وأوزان جديدة للخبز.

وأضاف “أبو خريص” في تصريحات صحفية، أن الوزارة بصدد إصدار القرار وتعميمه خلال الـ24 ساعة القادمة.

وتابع: اتفقنا على رفع أوزان الخبز بحيث يكون الرغيف الدائري “المحور” 70 غرام والإفرنجي “الطويل” 80 جرام.

وأكد قائلا: اتفقنا على توحيد سعر الرغيف بحيث يكون سعر الرغيف ربع دينار لكلا الصنفين.

وأشار إلى أنه، ستقوم الجهات الضبطية بمتابعة تنفيذ القرار في كافة المخابز فور صدوره ودخوله حيز النفاذ.