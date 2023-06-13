المشري يطلع قيادات أمنية وعسكرية بالمنطقة الغربية على نتائج لجنة “6+6”

عقد رئيس مجلس الدولة خالد المشري اجتماعا مع قيادات أمنية وعسكرية بالمنطقة الغربية، ما توصلت إليه اللجنة المشتركة 6+6 بشأن إعداد القوانين الانتخابية، ودور الجهات الأمنية والعسكرية في تأمين الانتخابات القادمة.

وحضر اللقاء، آمرو الألوية 444 محمود حمزة، و52 محمود بن رجب، و111 عبدالسلام زوبي، ورئيس جهاز الأمن العام عبدالله الطرابلسي، وآمر قوة الإسناد الأولى الزاوية محمد بحرون، وحمد بوجلدة، وعبدالحكيم الشيخ، وفهيم بن رمضان، ومعاذ المنفوخ.

وأطلع المشري الحضور خلال الاجتماع على ما توصلت إليه اللجنة المشتركة (6+6) بشأن إعداد القوانين الانتخابية، فيما أكد القادة الأمنيون والعسكريون للمشري تقديرهم للجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للدولة لإتمام وضع القوانين الانتخابية، وإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن بما يضمن استقرار البلاد وأمنها.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى دور الجهات الأمنية والعسكرية في تأمين الانتخابات القادمة، وما يقع عليهم من مسؤوليات وطنية في هذا الشأن.