مكونات وتركيبات بنغازي وماجاورها تعلن رفضها قرار الدبيبة بإقالة مدير مطار بنينا

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أعلنت مكونات وتركيبات مدينة بنغازي وماجاورها من مناطق بنينا الكويفية والمقزحة والرجمة وكل العاملين بمطار بنينا الدولي رفضهم لما صدر من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية إقالة مدير مطار بنينا الدولي.

وأكدت المكونات والتركيبات في بيانها أن الغرض من إصدار هذا القرار من الحكومة منتهية الولاية ضرب النسيج الاجتماعي ولغرض بسط سيطرتها ونفوذها على كامل التراب الليبي .

وأضافت المكونات في بيانها عدم التزامهم بأي تعليمات أو قرارات صادرة من حكومة الوحدة الوطنية لكونها لا تمثل الشرعية.

وحملت مكونات وتركيبات مدينة بنغازي وماجاورها المسؤولية القانونية والإدارية الكاملة لكل من يتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

وجددت المكونات والتركيبات دعمها الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب ومانتج وينتج عنها من قرارات للمصلحة العامة.

وشددت على ضرورة منع تنفيذ أي قرارات أو تعليمات تصدر عن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ومنع أي تعديلات كلية أو جزئية في المراكز القانونية والإدارية.