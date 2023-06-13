ضبط مُراهقين قاموا بسرقة أكثر من 7 منازل

تمكن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق من ضبط 4 مراهقين بتُهمة امتهان سرقة المنازل، حيث قاموا بسرقة أكثر من 7 منازل.

وبعد ورود بلاغات لجهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، مفادها وقوع عمليات السرقة لبعض المنازل المحيطة بجسر الفروسية في المدة الماضية، باشر أعضاء التحري والقبض التابعين للجهاز عملية بحث واسعة النطاق.

وأدت التحريات إلى تحديد المشتبه بهم وضبطهم، و بعد التحقيق و الاستدلال معهم، اعترفوا بمسؤولياتهم في سرقة أكثر من سبعة منازل بالمنطقة المذكورة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.