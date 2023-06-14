جعودة: أعضاء بمجلسي “النواب والدولة” يرفضون مخرجات لجنة 6+6 بالمطلق

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري “صالح جعودة”، أن مخرجات لجنة 6+6 غير ملزمة لكافة الأطراف لأنها لم تستطع إلزام حتى الجسميْن اللذيْن اختاروها.

وأضاف “جعودة”، في تصريحات صحفية، أن أعضاء بمجلسي النواب والدولة والأطراف الفاعلة على الأرض يرفضون مخرجات اللجنة بالمطلق وهناك مَن لا يقبل بعض بنودها.

وأكد أن، جولتا الانتخابات بحسب اللجنة ستُجرى بقوانين مختلفة لأجل التوافق مع لجنة النواب. مضيفا، أتحفّظ على فقرة أن لا يقسم المرشّح للرئاسة اليمين الدستورية حتى يثبت تنازله على الجنسية الأجنبية.

وتابع “جعودة” قائلا: شروط اللجنة لإثبات تنازل المرشّح عن الجنسية الأجنبية واهية لإثباتها بتعهّد مصدّق عليه من محرّر عقود. مشيرا إلى أن، إجراءات التنازل عن الجنسية الأجنبية تستغرق 6 أشهر عن طريق محامي حتى صدور قرار بسحبها.

واستطرد: من باب أولى أن لا يحمل رئيس الدولة جنسية دولة أخرى وهو شرط قطعي ونهائي. لافتا، إذا أخذا باتيلي وعقيلة بمخرجات لجنة 6+6 فيجب الدّفع بها للمفوضية العليا للانتخابات.

وأشار إلى أنه، تبدأ المفوضية باستحقاقاتها بخارطة طريق لمعالجة الوضع الأمني والنظر في إمكانية حمايتها ودائرة المستشارين الذين سيحكمون بالطعون. مضيفا، الحكومة الحالية بإمكانياتها واعتراض الكثير عليها هل لها القدرة على تأمين الانتخابات خاصّة إن كان الدبيبة ينوي خوض سباق الترشّح للرئاسة.

كما أكد، نحتاج إلى إعادة ترميم عمل اللجنة أمنياً بتشكيل مسار تنفيذي يقبل به الجميع للإشراف على كافة مناطق الدولة الليبيـة.