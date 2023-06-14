“بوشناف” يشدد على ضرورة التوصل السريع لتوافقات وحلول محلية للأزمة الليبية والانسداد السياسي

الوطن| رصد

التقى مستشار الأمن الوطني إبراهيم بوشناف بمدينة بنغازي، مع مجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية بحضور النائبة بمجلس النواب“أسمهان بلعون”، وكز اللقاء على مفهوم الأمن القومي للدول، ومهام ودور مجلس الأمن القومي الليبي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخليبيا، وكذلك حالة التأزم التي تعيشها البلاد على كافة النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وشدد بوشناف على أن سرعة التوصل لتوافقات وحلول محلية للأزمة الليبية ولحالة الانسداد السياسي يوقف التداخلات الخارجية فيالشؤون الليبية ، ويحفظ السيادة الليبية .

كما وأكد مستشار الأمن الوطن في اللقاء على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون منبثقًا من جميع الأطراف السياسية ومن مكونات المجتمعسواء الثقافية أو المجتمعية، وكافة القوى والتنظيمات السياسية والأهلية ، ويكون بالشكل الذي يضمن الحقوق والواجبات لكل الليبيين، لافتًاإلى أن التأخر في ايجاد الحلول، وإطالة الازمة ليس في صالح ليبيا وشعبها .

وأشار بوشناف في هذا السياق إلى أنه قدم مؤخرًا مقترحًا لحل الأزمة الدستورية يقضي بتشكيل فريق عمل من مجلس الأمن القوميوخبراء من البعثة الأممية والهيئة الدستورية لإقرار التعديلات الدستورية المطلوبة، موضحا أن المقترح يتضمن عرض المسودة المعدلة علىالاستفتاء العام بعد أخذ الإذن بذلك من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.