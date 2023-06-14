بنغازي تستضيف مجلس الأعمال الليبي البريطاني

نظمت الغرفة التجارية بنغازي، صباح أمس الثلاثاء، ملتقي رجال الأعمال الليبي البريطاني بمدينه بنغازي، وذلك باستضافة وفد من مجلس الاعمال الليبي البريطاني يضم الشركات والمؤسسات التجارية البريطانية برأسه السفير البريطاني السابق لدي ليبيا ” بيتر مليت ” .

وشمل الوفد مجموعة من رجال الاعمال واصحاب الشركات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والتقنية وأعمال النفط والغاز والكهرباء والاستشارات الهندسية والإنشاءات والتجارة العامة.

وبحسب بيان صادر عن الغرفة عب صفحتها على “فيسبوك”، شارك في اللقاء عدد كبير من رجال الأعمال واصحاب الشركات الليبية وممثلين عن بعض الأجهزة التنفيذية والمصارف التجارية الليبية.

وتناول اللقاء شرحا مفصلا عن أنشطة واختصاصات الغرفة التجارية بنغازي واستعراض القانون التجاري الليبي والاتفاقيات الدولية وقانون تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

وتم تسليط الضوء على ارتفاع وتيرة الحركة التجارية والاستثمار وتفعيل مشاريع أعاده الاعمار والتنمية بمدينه بنغازي نظرا لما تشهده من استقرار أمنى ادي الي ازدياد الطلب في النشاط التجاري والاقتصادي والتنموي.

كما تطرق اللقاء إلى بحث اوجه تعزيز فرص التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والتقنية ما بين البلدين الصديقين.