التقى رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، اليوم الثلاثاء، عدداً من أعضاء مجلس النواب عن مختلف الدوائر الانتخابية بمناطق غرب ليبيا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن حماد ناقش خلال اللقاء مختلف أوضاع بلديات مناطق غرب ليبيا وسير العمل بها ومشاريعها، إضافة إلى المشاريع المستهدف إنشاؤها في تلك المناطق والبلديات خلال العام الحالي.

كما ناقش الاجتماع سير العمل الحكومي، ومستجدات الوضع على الساحة المحلية والدولية.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على أن يكون هناك لقاء شهري مماثل بحيث يتم تحديد جدول الأعمال والوزارات المستهدفة من الاجتماع والمتطلبات المراد تنفيذها.

Trending الحكومة الليبية المكلفة تبحث الاستعدادات الأمنية لانتخابات المجالس البلدية

ليبيا.. “المنقوش” تشارك في الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع وفداً من قبيلة القذاذفة قضية “هانيبال القذافى”

قطر تؤكد دعمها لجهود المجلس الرئاسي الليبي لتحقيق استقرار البلاد

عقيلة صالح: إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية هدفه تعطيل الانتخابات

The post رئيس الحكومة الليبية المكلفة يبحث أوضاع البلديات بالمنطقة الغربية appeared first on صحيفة الشاهد الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا