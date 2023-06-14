شرطة بوعطني تضبط شخص يمتهن النصب والاحتيال في بنغازي

الوطن|رصد

أعلن مركز شرطة بوعطني، عن القبض على شخص يمتهن النصب والاحتيال، و يُروج لبيع هواتف محمولة عبر صفحة في وسائل التواصل الاجتماعي تسمى “القيصر الملكي”، مقابل مبلغ زهيد ويقابل زبائنه بمحل مستأجر ليقبض المبالغ المالية، ويقوم بتحرير سند قبض مزور لهم.

وأضاف المركز بأنه استجاب لعدة شكاوي من المواطنين، كانوا قد تقدمو بها ضد أحد الأشخاص الذي يمتهن النصب والاحتيال، عبر صفحة مزورة بمبلغ وقدره 1200 دينار، وعند مراسلته من قبل الزبائن يقوم بإعطائهم عنوان لمحل قام باستئجاره، ووضع به صناديف فارغة لهواتف محمولة لإيهام زبائنه إنه يعمل في تجارة الهواتف المحمولة، ويطلب من كل زبون دفع نصف المبلغ كعربون بحجة إن البضاعة قادمة من الخارج بعد عدة أيام.

وأصدر رئيس مركز شرطة بوعطني تعليماته بالبحث والتحري عن المتهم، وتم إنطلاق أعضاء التحريات بالمركز إلى شارع الحجاز بمنطقة الليثي.

وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لتحديد مكانه بالقرب من وكيل الهيونداي بمنطقة بوعطني، وعلى الفور تم الانتقال وضبطه والانتقال به إلى المركز.

واعترف المتهم بعدة عمليات نصب واحتيال بنفس الطريقة، وبالتعميم عليه اتضح إنه من ذوي السوابق، وقد سُجن في وقت سابق بمؤسسة الإصلاح والتأهيل على ذمة وقائع (السرقة، التحرش بطفل، التهديد بالقتل، حرق منزل و إساءة معاملة أفراد الأسرة)، وقد قضى مدة عقوبته وغادر السجن مُنذ عام.