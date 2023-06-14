جامعة بنغازي تنظم البطولة الأولى لكرة الطائرة الشاطئية

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نظمت جامعة بنغازي البطولة الأولى لكرة الطائرة الشاطئية بحضور وكيل الجامعة للشؤون الطلابية الدكتور خالد الرقاص.



وشارك في البطولة عدد من الكليات، حيث تصدرت كلية الاقتصاد الترتيب العام، ثم كلية الهندسة في المركز الثاني وكلية الصحة العامة فيالمركز الثالث، وكلية التربية البدنية المرج في المركز الرابع.

وتم اختيار المنتخب المشارك في البطولة ليمثل الجامعة في بطولة الجامعات التي ستُعقد قريبًا في مدينة طرابلس، والتي وافق عليها رئيسالجامعة عز الدين الدرسي.



وأعرب الدكتور رئيس جامعة بنغازي عز الدين الدرسي عن سعادته بالنشاط الرياضي للطلاب وفخره بهذا الإنجاز الرياضي، كما عبر عنتقديره لجميع الطلاب المشاركين والمدربين الذين ساعدوا في نجاح هذه البطولة.

وتعتبر هذه البطولة الجامعية الأولى لكرة الطائرة الشاطئية في جامعة بنغازي، وتشكل إنجازًا هامًا في تنمية النشاطات الرياضية وتعزيزالروح الرياضية بين الطلاب.