الهجرة الدولية: ليبيا تسجل أكبر عدد وفيات للمهاجرين غير الشرعيين على الطرق البرية

قالت منظمة الهجرة الدولية الثلاثاء، إن ليبيا سجلت أكبر عدد من الوفيات للمهاجرين غير القانونيين على الطرق البرية في شمال إفريقيا.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة، على موقعها الرسمي، حيث أعلنت فيه عن تسجيل 117 حالة وفاة في ليبيا، تليها الجزائر بـ54، والمغرب بـ13، وتونس بـ10 ومصر بـ9 حالات وفاة، في عام 2022، أي زيادة بنسبة11% عن العام السابق.

كما وجد، ما يقرب من 3,800 شخص حتفهم على طرق الهجرة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من يناير حتى ديسمبر من عام 2022، وهي أعلى حصيلة منذ عام 2017.

وشكلت، أكثر من نصف إجمالي حالات الوفاة المسجلة عالمياً من قبل مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة. وفقاً لتقرير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.