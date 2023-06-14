“تجارة وصناعة وزراعة بنغازي” تنظم ملتقى أعمال ليبي بريطاني

الوطن| رصد

نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي ملتقى رجال الأعمال الليبي البريطاني باستضافة وفد من مجلس الأعمال الليبيالبريطاني يضم الشركات والمؤسسات التجارية البريطانية.

وترأس الاجتماع السفير البريطاني السابق لدى ليبيا“بيتر مليت“، وشمل الملتقى مجموعة من رجال الأعمال وأصحاب الشركات في مختلفالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والتقنية، وأعمال النفط والغاز والكهرباء والإستشارات الهندسية والإنشاءات والتجارةالعامة.

وتناول اللقاء شرح مفصل عن أنشطة واختصاصات الغرفة التجارية بنغازي و استعراض القانون التجاري الليبي والاتفاقيات الدولية،وقانون تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

كما وتم تسليط الضوء على ارتفاع وتيرة الحركة التجارية والاستثمار وتفعيل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية بمدينه بنغازي؛ نظرًا ا لماتشهده من استقرار أمني أدى إلى ازدياد الطلب في النشاط التجاري والاقتصادي والتنموي.

كما وبحث اللقاء أوجه تعزيز فرص التعاون و العمل المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنيةوالتقنية مابين البلدين الصديقين.