المجلس الأعلى للطاقة يناقش خطة مؤسسة النفط لزيادة الإنتاج

الوطن| رصد

عقد مجلس شؤون الطاقة، اجتماعه الرابع اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة ورئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة وكافة الأعضاء، وبمشاركة لجنة متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وناقش الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بالمؤسسة الوطنية للنفط، خطة المؤسسة لزيادة إنتاج النفط والغاز، واستعراض المشاريع الجارية في الشركات التابعة والشراكات الدولية مع بيوت الخبرة العالمية في استكشافات الغاز والطاقة البديلة ومحاربة الانبعاثات الكربونية.

حيث اتفق المجتمعون على ضرورة توحيد الجهود بكافة مؤسسات الدولة لقطاع النفط والغاز، من أجل زيادة إنتاج النفط والغاز، وتطوير التعاونوالشراكة مع الشركات العالمية في هذا المجال لنقل الخبرات وتأهيل الكوادر المحلية، وضرورة زيادة الإفصاح والشفافية لكافة المصروفاتالتشغيلية والتموينية.

كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل عمل مكتب المراجعة الدولي المتعاقد عليه من قبل ديوان المحاسبة لمراجعة المصروفات بالمؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات الماضية.