“قدارة” يبحث مع السفير الكويتي تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين

الوطن|رصد

بحث القائم بالأعمال السفارة الليبية في تونس “مصطفى قدارة” مع سفير دولة الكويت لدى ليبيا “زياد المشعان” تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بين البلدين.

وناقش الطرفان سبل التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الاقتصاد، والاستثمار، والتجارة، وتبادل وجهات النظر لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة بين الكويت وليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للسفارة الليبية في تونس “إن هذا اللقاء جاء في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والكويت”.